مجسم كأس العالم مصدر فخر لصانعيه

يتم ببلدة باديرنو دونايانو في شمال إيطاليا حيث يقع مصنع جي دي أي بيرتوني حيث تتم صناعة أم الكؤوس التي يبلغ وزنها حوالي 6 كيلوغرامات ومصنوعا من البرونز والنحاس، ثم يتم طلاؤه بالذهب عيار 18 قيراط وتشكل الكأس الغالية مصدر فخر لهذا المصنع وللإيطاليين رغم غياب الاتزوري عن نهائيات مونديال قطر وقام النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا بتصميمها عام 1971 من القرن الماضي وتتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة, وتحتفظ الفيفا بالنسخة الأصلية في متحف “عالم كرة القدم” بزيوريخ في سويسرا وقبل أيام من استضافة الحدث الكبير يتم وضع اللمسات الأخير على نسخة كأس العالم لينقش عليه الأول مرة في التاريخ اسم دولة عربية تستضيف الحدث العالمي الكبير في الشرق الأوسط والوطن العربي لتتزين بها قطر في مونديال العرب.

