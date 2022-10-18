وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الوحدة بطرابلس

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- افتتح وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ملعب نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي، بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من صيانته التي شملت أرضية المعلب.

وحضر الافتتاح وكيل ديوان الوزارة لشؤون الأندية، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من لاعبيه القدامى ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية، وعددٍ من فرق الفئات السنية بالنادي.

كما تفقد الوزير مقر النادي والمرافق الملحقة به، للوقوف على احتياجاته وبحث سُبل توفيرها.

ومن المقرر أن تشمل في المرحلة الثانية من أعمال الصيانة باقي مرافق الملعب، ضمن استراتيجية الوزارة ورؤيتها نحو الارتقاء بالمنشآت الرياضية بجميع المدن الليبية، وتطوير ورفع كفاءة بنيتها الإنشائية. (وال)

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