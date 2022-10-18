“زوران” لـــ”وال”: تخطي منافس لم يتذوق الخسارة منذ قرابة الـ 6 أشهر له طعم خاص

بنغازي 18 أكتوبر 2022 (وال)- أعرب المدرب الصربي لفريق النصر زوران ميلينكوفيتش؛ عن سعادته الغامرة والكبيرة بفوز فريقه على نظيرة كيغالي الرواندي بهدف وحيد وتأهله للدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميلينكوفيتش – في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية قائلا: ” لقد واجهنا فريقًا قويًا، وليس كما أعتقد البعض بأن مهمة الإياب ستكون سهلة، خاصة بعد التعادل خارج الديار سلبيًا، وإننا تعاملنا مع اللقاء بحذر وواقعية مطلقة نتج عنها هدف ثمين أسعد الأنصار التي غصت المدرجات بهتافاتها”.

وأضاف الصربي ( زوران ): “لابد علينا بعد تخطي كيغالي الرواندي أن نهني لاعبي فريقي على هذا المردود والأداء المثالي الذي قدموه طيلة الـ 90 دقيقة، فضلا على أننا لابد علينا لازامًا أن نهني ونشكر الجماهير النصراوية التي دعمتنا وساندتنا في أولى المهام الأفريقية لهذا الموسم”.

وتابع (زوران) قائلا: “استعدادات وتحضيرات الفريق لم تكن مبكرًا قياسًا بالظروف، لكن مع هذا وذاك أن الفوز على كيغالي له أهمية كبرى، ونجحنا رغم التحضير المتأخر تخطي عقبة فريق لم يتذوق طعم الخسارة منذ قرابة الـ 6 أشهر، فبتالي له طعم خاص”.

وأخر ما صرح به ( زوران ميلينكوفيتش ) خلال حديثه قائلا: “منذ أن استلمنا زمام الإطار الفني للنصر، نعرف أن هناك تحدي سيواجهنا، حاولنا بقدر المستطاع العمل كعائلة واحدة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وسنُبذل قصار جهدنا بغية تحقيق المطلوب والمراد ليس أفريقيًا فحسب وإنما حتى محليًا”، منوهًا إلى أنه لابد على جماهير النصر أن تعي جيدًا أن لديها فريق شاب ينتظر مستقبل واعد، وأن على ثقة كبيرة بهؤلاء الشبّان. (وال) س أ/ ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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