إجراء قرعة دور الـــ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية

القاهرة 18 أكتوبر 2022 (وال)- أجريت في العاصمة المصرية القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة دور 32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أسفرت عن مواجهات قوية.

مراسم القرعة التي أقيمت بمقر “الكاف”، حضره مندوبي الأندية الصاعدة من دور الـ 32 للكونفيدرالية، إلى جانب الأندية التي ودعت دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وستقام منافسات جولة الذهاب لدور 32 مكرر، في الثاني من نوفمبر المقبل، ثم تقام جولة الإياب في 9 من نفس الشهر، ويصعد عن هذا الدور 16 ناديًا لمرحلة المجموعات، ويتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، بناء على قرعة تجرى في ديسمبر.

القرعة أسفرت عن صدام عربي بين نهضة بركان المغربي والاتحاد المنستيري التونسي، كما جاءت مواجهات الأخرى كالتالي:

ASN بطل النيجر × بيراميدز المصري

دجوليبا المالي × الجيش الملكي المغربي

الأهلي طرابلس الليبي × ماورمو الجنوب أفريقي

بريميرو دو أوجوستو الأنجولي × فيوتشر المصري

كارا التوجولي × الصفاقسي التونسي

يانج أفريكانز التنزاني × الإفريقي التونسي

بلاتو يونايتد النيجيري × الأخضر الليبي

فلامبو بطل بوروندي × موتيما بيمبي الكونغولي

ريفرز يونايتد النيجيري × النصر الليبي

الاتحاد المنستيري التونسي × نهضة بركان المغربي

كيب تاون سيتي الجنوب أفريقي × اتحاد العاصمة الجزائري

رايل كاديوجو البوركيني أو فيتا كلوب الكونغولي × ليبوبو الكونغولي

رويال ليوباردس بطل إي سواتيني × ريال دو باماكو المالي

مازيمبي الكونغولي × رويال إي أم الجنوب أفريقي

أسيك ميموز الإيفواري × جاجنوا الإيفواري

لاباس بطل سيشيل × ديابل نوار الكونغولي. (وال) ر ت

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