قرعة كأس الكونفيدرالية تضع الفرق الليبية في مواجهات متوازنة

أوقعت قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ممثلي الكرة الليبية في منافسات الدور 32 الثاني في مواجهة فريق جنوب إفريقي، وفريقين من نيجيريا

الدور ال32 الذي يشهد مشاركة ثلاثة فرق ليبية في هذا الدور للمرة الأولى قد أوقعت القرعة التي سحبت ظهر اليوم بالقاهرة فريق الأهلي طرابلس في مواجهة فريق مارومو جلانتس الجنوب إفريقي، فيما وضعت القرعة فريق النصر في ملاقاة فريق ريفرز يونايتد النيجيري بينما سيواجه فريق الأخضر في هذا الدور فريق بلاتينيوم يونايتد النيجيري .

هذا ويشار إلى أن الدور 32 المكرر من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية سينطلق في الثاني من شهر نوفمبر المقبل .

