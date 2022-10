الأربعاء تنطلق منافسات الدوري الممتاز بإقامة ” 4″ مباريات

تنطلق غدا الأربعاء منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي ألفين واثنين وعشرين و ألفين وثلاثة وعشرين بإقامة أربع مباريات في المجموعة الأولى والثانية،

منافسات الدوري الممتاز التي ستنطلق يوم الأربعاء سشتهد مواجهتين في المجموعة الأولى حيث يواجه فريق الصداقة الأهلي بنغازي بملعب شحات وفي المواجهة الثانية يستضيف شباب الجبل فريق التحدي بملعب شيخ الشهداء فيما ستقام يوم الخميس مباراة واحدة تجمع دارنس بفريق الهلال بملعب درنة البلدي .. هذا وتختتم منافسات الأسبوع الأول لفرق المجموعة الأولى يوم الجمعة بمباراتين إذ يواجه النصر فريق الصقور بملعب شهداء بينيا في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يستقبل الأخضر فريق التعاون بملعب الشيخ الشهداء بمدينة البيضاء .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

