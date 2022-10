الأربعاء تقام مباراتان لحساب فرق المجموعة الثانية

تقام يوم الأربعاء مباراتا افتتاح منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم لحساب فريق المجموعة الثانية،

افتتاح مباريات المجموعة الثانية للموسم الجديد يقص شريطها يوم الأربعاء بطل النسخة الماضية فريق الاتحاد بمواجهة قوية خارج الديار أمام فريق الأولمبي بملعب الزاوية وفي نفس اليوم يستقبل الاتحاد المصراتي فريق أبوسليم بملعب مصراتة فيما ستقام يوم الخميس مباراتان تجمع الأولى الأهلي طرابلس بالوافد الجديد لدوري الممتاز فريق أساريا بملعب الجميل وفي اللقاء الثاني يستضيف السويحلي الخمس بملعب مصراتة وتختتم مباريات المجموعة الثانية في منافسات الأسبوع الجمعة بمواجهة وحيدة تجمع فريق المدينة بجاره المحلة بملعب الجميل

