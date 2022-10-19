المحرر الرياضي بــ “وال”: انطلاق بطولة 3×3 لكرة السلة لأول مرة على مستوى ليبيا

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال)- تتأهب لجنة 3×3 لكرة السلة التابعة لاتحاد اللعبة، لإطلاق بطولة 3×3 لكرة السلة في نسختها الأول على مستوى ليبيا، تحت إشراف الاتحاد الليبي لكرة السلة.

وبحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للبطولة؛ فإن مدينة بنغازي ستحتضن المنافسات ذاتها، لاسيما وأنه من المتوقع ستنطلق منافساتها في الأول من نوفمبر المقبل على أن تكون من مجموعتين شرقية وغربية.

وسينص نظام البطولة على أن يكون شكلها في البداية من دور تمهيدي للمجموعتين، بحيث يتأهل من كل مجموعة أربعة فرق، يقام بعدها بطولة من تجمع في بنغازي من أجل تحديد بطلها.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة 3×3 لكرة السلة ستفتح باب تسجيل الفرق الراغبة في خوض غمارها في 22 أكتوبر الحالي، بحيث يقفل باب التسجيل في 27 من أكتوبر. (وال) س أ/ ر ت

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