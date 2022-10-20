بطولة الدوري .. الاتحاد يبدأ الدفاع عن لقبه .. وأبو سيلم يقلب تأخره .. والتعادل السلبي يُخيم على مباريات المجموعة الأولى

بنغازي 19 أكتوبر 2022 (وال)- افتتحت مساء الأربعاء؛ منافسات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، في نسختها الـ 48 للموسم الكروي الجديد 2022-2023 ، بإقامة أربعة مباريات موزعة على أربعة ملاعب.

تفوق الاتحاد

على ملعب النادي الأولمبي، أستهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز على مستضيفه الأولمبي بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الأول من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق الاتحاد في هذه المقابلة التي توسطها الحكم ( نصيب الهواري ) إلى لاعبه ( أحمد الهرام )، والذي بدوره تمكن عند مطلع الدقيقة الـ4 من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، مستفيداً من تمريرة زميلة المهاجم ( أنس المصراتي )، هذا وقد شهدت المواجهة عند الدقيقة الـ 80 حالة طرد، كانت من نصيب لاعب الاتحاد ( محمد التوهامي ).

وقلب فريق أبو سليم تأخره إلى فوز من هدف الثاني أمام مستضيفه فريق الاتحاد المصراتي، ضمن حساب مباريات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

الشوط الأول من هذه المقابلة التي توسطها صافرة الحكم ( أشرف عمر جمعة ) انتهى بتفوق أصحاب الدار الاتحاد المصراتي بهدف وحيد، كانت بإمضاء لاعب الوسط (مروان سوانغا )، وذلك في الدقيقة الـ31.

عكاشة والتفوق

في النصف الثاني من اللقاء، ظهر فريق أبو سليم بشكل أفضل مما ظهر عليه في الحصة الأولى، باحثاً عن هز شباك الحارس ( هارون البيري )، ليتمكن لاعبه المحترف التونسي ( محمد الطرشة ) من تعديل أوتار اللقاء ، وذلك في الدقيقة الـ 52.

عند مطلع الدقيقة الـ 81 أحتسب حكم اللقاء ( أشرف عمر ) ركلة جزاء صحيحة عندما لمسة الكرة يد المدافع ( أحمد فكرون ) ليتقدم لها (عبد المنعم عكاشة) مهدياً فريقه فوز ثمين من خارج الديار.

على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء شباب الجبل وضيفه التحدي، ضمن حساب أولى لقاءات مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري.

نتائج سلبية

المباراة التي جرت مساء الأربعاء وقادتها صافرة الحكم ( عبد الهادي الحباس )، حاول فيها الفريقان طوال الـ 90 دقيقة الوصول إلى مرمى الأخر، لاسيما وأن فريق التحدي أعتمد كثيراً على تحركات الثنائي ( علي أمادو و محمد بوراوي ) بالإضافة إلى محترفه اليمني ( حمزة الريمي ).

شباب الجبل المنقوص من خدمات مدافعه ( حمدي بوجليدة )، والذي بدوره نال الكرت الأحمر إثر عرقلته للاعب التحدي ( محمد بوراوي ) حاول بقدر المستطاع الحد من خطورة التحدي، وأغلق جميع المنافذ المؤدية إلى شباكه، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل السلبي بينهما.

وعلى الجانب الأخر لفرق المجموعة الأولى، خيم التعادل السلبي على لقاء الصداقة وضيفه الأهلي بنغازي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

صافرة الحكم ( محمد الهوني ) توسطه هذا اللقاء، لاسيما أن مساعي كل منهما منذ البداية كانت واضحة وهي تحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى المراد، حيث تعددت الألعاب من جانب الفريقان على أمل أن تتغير لوحة الأهداف، لتستمر الـ 90 دقيقة على نفس الوتيرة والمنوال، ليعلن بعدها ( محمد الهوني ) صافرة النهاية سلبية. (وال) س أ / ر ت

كتب| سيف النصر أمبية

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