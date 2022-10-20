اخبار الرياضة

الدوري الممتاز.. تعادل سلبي بين الصداقة والأهلي بنغازي في افتتاح الموسم الجديد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

انتهت مباراة افتتاح الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالتعادل دون أهداف بين فريقي الصداقة والأهلي بنغازي.

وأقيمت المباراة، التي تقام ضمن المجموعة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب نادي الصداقة في شحات.

وسيواجه الصداقة مضيفه التعاون في الجولة الثانية على ملعب إجدابيا، يوم 28 أكتوبر الجاري، بينما سيكون الأهلي بنغازي على موعد مع الهلال على ملعب شهداء بنينا، يوم 30 من نفس الشهر.

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