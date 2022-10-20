الدوري الممتاز.. تعادل سلبي بين الصداقة والأهلي بنغازي في افتتاح الموسم الجديد

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انتهت مباراة افتتاح الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالتعادل دون أهداف بين فريقي الصداقة والأهلي بنغازي.

وأقيمت المباراة، التي تقام ضمن المجموعة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب نادي الصداقة في شحات.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي 🇵🇪#AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/iknT470Nsz — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) October 19, 2022

وسيواجه الصداقة مضيفه التعاون في الجولة الثانية على ملعب إجدابيا، يوم 28 أكتوبر الجاري، بينما سيكون الأهلي بنغازي على موعد مع الهلال على ملعب شهداء بنينا، يوم 30 من نفس الشهر.