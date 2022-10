منتخبنا الوطني يلتقي نظيره التونسي بمدينة السويس المصرية

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب بنظيره التونسي يوم غدا بمدينة السويس المصرية.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب المؤهلة لنهائيات كأسِ إفريقيا وكان منتخبنا الوطني لكرة القدم قد تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب الجزائري بهدف مقابل هدف، حيث تقدم المنتخب الوطني عن طريق ميسر أبوشينة عند الدقيقة 62، قبل أن يدرك الجزائر هدف التعادل في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

