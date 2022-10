الكاف يعتمد ملعب شهداء بنينا لإقامة مباريات الكنفدرالية

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملعب شهداء بنينا لإقامة مباريات الدور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية التي تشارك فيها ثلاثة أندية ليبية.

وقال المراقب المعتمد لدى الكاف محمد قريميدة في منشور له على فيسبوك؛ إن الاتحاد الأفريقي حدد الثاني من نوفمبر المقبل لمباراة ذهاب بين الأهلي طرابلس ومارومو جالانتيس الجنوب أفريقي، في حين ستكون مباراتا إياب الأخضر مع بلاتيو النيجيري والنصر مع ريفرز؛ في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بملعب شهداء بنينا.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

