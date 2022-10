دارنس يواجه الهلال بملعب درنة البلدي

ضمن مباريات المجموعة الأولى تقام اليوم الخميس مباراة واحدة تجمع دارنس مع الهلالِ بملعب درنة البلدي بإدارة الحكم عبد الحميد كشيرة.

وتختتم مباريات الأسبوعِ الأول لفرقِ المجموعة الأولى يوم الجمعة بمباراتين؛ يواجه في الأولى النصر الصقور بملعب بنينا، وسيتوسط المباراة الحكم الجيلاني عثمان، في حين يستقبل في المباراة الثانية الأخضر نظيره التعاون بملعب شيخِ الشهداء بالبيضاء ويدير المباراة الحكم حمزة الثموني.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

