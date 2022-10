الأهلي طرابلس يلتقي أساريا والسويحلي يواجه الخمس

ضمن منافسات المجموعة الثانية تقام اليوم الخميس مباراتانِ مهمتان ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد.

تجمع الأولى الأهلي طرابلس بالوافد الجديد أساريا بملعب الجميل، ويدير المباراة الحكم محمد الزروق، وفي اللقاء الثاني يستضيف السويحلي الخمس بملعب مصراتة، ويتوسط اللقاء الحكم عبد الواحد حريويدة، وتختتم مباريات المجموعة الثانية يوم الجمعة بلقاء وحيد يجمع المدينة بجاره المحلة في ملعب الجميل بإدارة الحكم مصطفى الدرسي.

