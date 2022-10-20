بنغازي | تواصل مباريات دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات

بنغازي 20 أكتوبر 2022 (وال)- تواصل اليوم الثالث بمدينة بنغازي، مباريات دور المجموعات من منافسات دوري كرة القدم للقطاعات والمؤسسات.

هذا وقد أقيمت مساء أمس الأربعاء على أرضية ملاعب أكاديمية قول، مباراتين توسطها الحكمين سالم المراكبي ومفتاح الفارسي، ففي اللقاء الأول تقابل ضمن المجموعة الأولى فريقا المنتزهات وبريد ليبيا وانتهت لمصلحة المنتزهات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجل للمنتزهات محمد حسين وعبدالهادي الزيداني لاعب النصر السابق هدفين، وجاء الهدف الوحيد لفريق البريد عن طريق سعيد النائلي.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع شركة المغيربي مع جهاز تطوير المدن انتهى لصالح شركة المغيربي بنتيجة هدفين نظيفين سجلها عبدالفتاح المغيربي وعبدالرحمن الشيخي.

وقال اللاعب السابق لفريق النصر عبدالهادي الزيداني – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – نوه لجهود اللجنة المنظمة لهذه البطولة ودعمها الدائم للشركات والقطاعات والمؤسسات لإقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية، مضيفا أن مباراة فريقه استطاع تحقيق الفوز في أولى مباريات والسعي لتحقيق الصدارة والتتويج بلقب البطولة.

والجدير بالذكر، أن منافسات البطولة متواصلة بإشراف النقابة العامة للإداريين وبرعاية شركات المدار والأصيل وألفا. (وال) م ب / ر ت

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