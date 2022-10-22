النصر يستهل مشواره بثلاثية في شباك الصقور

بنغازي 22 أكتوبر 2022 (وال)- أستهل فريق النصر مشواره في البطولة الليبية بفوز مستحق على ضيفه الصقور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن حساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا؛ تمكن فيها النصر من إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة، بدأها الجزائري ( عادل جرار ) برأسية عانقت شباك الحارس ( فتحي الطلحي ) في الدقيقة (13).

صحوة النصر الهجومية لم تتوقف فحسب، فحاول كثيرا تعزيز هدف بثاني ليضيف في الدقيقة (39) المهاجم الوافد الجديد الجزائري ( بوزيد داداش ) الهدف الثاني برأسية ماكرة، مستفيدا من الكرة العرضية التي لعبت من الرواق الأيمن من النيجيري ( دينو بيتر ).

المد الهجومي لأبناء المدرب الصربي ( زوران ميلينكوفيتش ) تواصل بغية زيادة الغلة التهديفية، فعند مطلع الدقيقة (45) قدم النيجيري (دينو بيتر ) فاصل مهاري متخلصا من قلبي دفاع الصقور وواضعا كرته على يسار الحارس ( فتحي الطلحي ) معلنا عن ولادة ثالث أهداف اللقاء.

حاول في النصف الثاني فريق الصقور تقليص الفارق، مشكلا العديد من الهجمات على دفاعات النصر، فعند مطلع الدقيقة (79) نجح المحترف النيجيري ( إيزي إيفياني ) في تسجيل هدف فريقه الوحيد. (وال) س أ / ر ت

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