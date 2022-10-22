“وال”: جمعية الكوثر للأعمال الخيرية تُكرّم أعضاء المنتخب الليبي لصناعة الربوتات

بنغازي 22 أكتوبر 2022 (وال)- كرّمت جمعية الكوثر للأعمال الخيرية اليوم السبت، أعضاء المنتخب الليبي لصناعة الربوتات عقب مشاركته في مسابقة أولمبياد العالمي للروبوتات في جنيف السويسرية خلال الفترة من 13 – 16 أكتوبر الحالي.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمدينة بنغازي بحضور عدد من شخصيات عامة ومؤسسات المجتمع المدني، تخللت إلقاء قصيدة شعرية بعنوان بنغازي ألقاها الشاعر فتحي الشبلي، وإلقاء الكلمات التشجيعية والتحفيزية لأعضاء المنتخب الليبي للربوتات، لرفع اسم دولة ليبيا على منصات التتويج.

وقال رئيس جمعية الكوثر الخيرية الأستاذة سلوى البيلاح – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “حاولنا من خلال الاحتفالية تكريم أعضاء المنتخب الليبي لصناعة الروبوتات، لأنهم فعلا يستحقون التحية ونرفع لهم القبعة ودعمهم معنويًا، فلهم التوفيق والنجاح في المحافل القادمة”.

وأضافت البيلاح أن “دور الجمعية هو تقديم المساعدات الإنسانية، لكن منذ فترة انطلقنا في تنفيذ المشاريع الصغرى عبر تفعيل 64 مشروعًا، وكذلك تطرقنا إلى التدريب المهني بتخريج دفعة تم تدريبها لمدة سنتين في مجال فن العلاج الطبيعي”.

من جهته، قال أعضاء المنتخب تقي الدين محمود شعيب – لمراسل “وال” – “بعد وصولنا إلى مدينة جنيف السويسرية؛ تفجأنا بأن كل دولة مشاركة حاضرة مع سفير بلادها رفقة شخصيات مسؤولة من الدولة إلا نحن، وأقل لاعب سنًا في المنتخب عمره 19 عامًا، ولكن بفضل الله والعزيمه استطعنا أن نشارك ونتغلب على أصحاب الميداليات الذهبية والفضية في الفردي”.

وأضاف تقي الدين محمود شعيب : “منتخبنا شارك بروبوت يعمل على الاحتباس الحراري ويقوم بطرد الكربون إلى الخارج، وأهم ميزة كانت في الروبوت أنه كان يتسلق مسافة 2 مترًا، مما أذهل الحضور ونال إعجابهم، مع العلم بأن الفريق هم طلبة من معهد المتفوقين وتأسس عام 2020، وهي فكرة جاءت من الزميل سالم العمامي الذي استوحى الفكرة من الأفلام الأجنبية لحبه مجال الذكاء الإصطناعي ولكن للأسف هذا المجال معدوم في بلادنا”.

وتابع تقي الدين محمود شعيب: “المنتخب قد شارك سابقًا بروبوت لتوزيع التمر والحليب، شاركنا به في مائدة الرحمن مع الكشافة وربوت لتوزيع المطويات”.

واختتم تقي الدين محمود شعيب قائلا: “المنتخب الليبي لم يتلقى أية دعم مهما كان نوعه من أي جهة في الدولة رغم طرق كل الأبواب، إلا بإستثناء دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، فلهم كل الشكر رغم أنها جاءت متأخرة وبعض الشركات الخاصة”.

أعضاء المنتخب الليبي لصناعة الروبوتات المشارك في مسابقة أولمبياد العالمي للروبوتات، هم : تقي الدين محمود شعيب، هديل عادل ارحومه، عائشة عمر أحمد، أسامة أحمد قرقوم، حاتم عامر بوقرين، سالم جمال العمامي.

يُشار إلى أن المنتخب الليبي صناعة الروبوت قد شارك في الأولمبياد العالمي للروبوتات بمدينة جنيف السويسرية، وقد حقق نتيجة نالت الجميع بحصوله على الترتيب 94 من أصل 191 دولة مشاركة، في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي من الجهات المسؤولة.

والجدير بالذكر، أن الاحتفالية التي أقيمت بقاعة البركة؛ كانت برعاية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وشركة الخيالة للمسرح والتمثيل، والجامعة الليبية الدولية، وشركة التطوير، وشركة الريان القايضة، وشركة أديداس وشركة ألفا. (وال) م ب/ ر ت

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