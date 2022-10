استاد لوسيل المونديالي يستضيف مهرجان بوليوود الموسيقي الشهر المقبل

يستضيف استاد لوسيل المونديالي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم FIFAقطر 2022، مهرجان بوليوود الموسيقي يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من أشهر الفنانين في عالم بوليوود.



ويأتي تنظيم المهرجان قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات المونديال، للارتقاء بالعمليات التشغيلية في استاد لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مقعد، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لصافرة البداية لأكبر حدث رياضي على مستوى العالم في 20 نوفمبر المقبل.



ويشارك في المهرجان الفنان الباكستاني الشهير راحت فتح علي خان، إلى جانب نجمة الغناء الهندية سنيدهي شوهان، والثنائي الهندي سليم سليمان، وبرفكت أملجا میشن. ويعد راحت أحد أشهر مطربي باكستان، ويشتهر كمغني في الأفلام السينمائية الهندية.



أما سنيدهي شوهان فهي مغنية أفلام هندية حازت على العديد من الجوائز المرموقة وشاركت في لجنة التحكيم في برنامج تلفزيوني للمواهب في الهند. بينما يعتبر الشقيقان سليم وسليمان ثنائي محترف في التلحين والعزف والإنتاج الموسيقي والغناء. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان خلال الفترة المقبلة.



وفي إطار التحضيرات النهائية لاستضافة المونديال، يشترط على كل من يرغب في حضور مهرجان بوليوود الموسيقي في استاد لوسيل أن يكون من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وحاصل على بطاقة هيّا، علماً بأن بطاقة هيّا تتيح للمشجعين الدوليين دخول قطر بدءاً من 1 نوفمبر المقبل،

