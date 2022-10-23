مشاركة منتخب الليبي للكاراتيه في بطولة العالم بتركيا

بنغازي 23 أكتوبر 2022 (وال)- أعرب رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال الرعيض، ثقته في منتخب الوطني المشارك في بطولة العالم لفئة الأواسط والشباب وتحت 21 سنة خلال الفترة من 20 – 31 أكتوبر الحالي بتركيا، في تحقيق نتائج مشرفة.

وقال رئيس الاتحاد – في كلمة تشجعية لأعضاء منتخب الوطني والمتمثل في الرياضيين: سالمة محمد حافظ، بشير الذويبي، محمد أبودبوس، نوري السعدواي، والمدرب يوسف مزلع، إنه على ثقة كبيرة في تقديم الأفضل وحصد نتائج مبهرها، كما تعود الاتحاد الليبي من أبطاله بقيادة مدربين الاتحاد بمختلف الفئات، آملا أن تحقق تلك الكوادر الرائعة فوز بقلائد مشرفة، بحسب تعبيره. (وال) ر ع/ ر ت

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