منتخب الشباب يواجه المغرب الاثنين في تصفيات كأس أفريقيا

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن العشرين عاما يوم غد الاثنين المنتخب المغربي في ختام تصفيات كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا بمصر بنظام بطولة مصغرة بين منتخبات شمال أفريقيا.

منتخبنا الوطني للشباب وبعد خسارته لمباراة تونس في الجولة الثانية بهدف نظيف، سيدخل في مباراته أمام المغرب في ختام تصفيات كأس أفريقيا للشباب من أجل ترتيبه في التصفيات حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة حصدها بتعادله أمام الجزائر بهدف لهدف.

هذا ويشار إلى أن التنافس على صدارة تصفيات كأس أفريقيا للشباب عن منطقة شمال إفريقيا انحصر بين المنتخب التونسي والمغربي وسيحدد من المتأهل لكأس أفريقيا المقام بمصر في فبراير من العام القادم من خلال الجولة مباريات الأخيرة.

