الأهلي بنغازي يتعاقد مع اللاعب مروان الفزاني

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب مراون الفزاني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد استعدادا لانطلاق منافسات الدوري الليبي لكرة اليد.

إدارة نادي الأهلي بنغازي نجحت بالظفر بخدمات مروان الفزاني بصفقة انتقال حر قادما من صفوف فريق الأهلي طرابلس ليكون الفزاني ضمن قائمة فريق الأهلي بنغازي التي تستعد لانطلاق منافسات الدوري المحترفين الليبي لكرة اليد والتي من المقرر أن ينطلق منتصف شهر نوفمبر المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

