جمعية قدماء الرياضيين بسرت تُنظم الملتقى الأول للرياضيين

سرت 23 أكتوبر 2022 (وال)- نظمت جمعية قدماء الرياضيين بسرت مساء أمس السبت، الملتقى الأول للرياضيين القدامى في مختلف التخصصات، تحت شعار “عبق الماضي – آمال المستقبل – سلام، محبة، وفاء”.

وحضر الاحتفالية عددًا من المسؤولين المحليين في مختلف القطاعات بسرت، ولاسيما قطاع الرياضة ومسؤولي الأندية والرياضين القدماء في مختلف الألعاب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والإذاعيين وأعيان وحكماء القبائل.

وذكرت مصادر اللجنة المنظمة لمراسل (وال)، أن تنظيم هذا الملتقى هو مناسبة للتعارف والتواصل بين الأجيال الرياضية ماضيًا وحاضرًا، ولتوثيق آواصر المحبة والمودة بين النسيج الاجتماعي ولدعم الحركة الرياضية في مدينة سرت، وإعادة الروح لرواد الرياضة في الألعاب الرياضية المختلفة بهذه المنطقة.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات الرياضيين القدماء والتي أكدت على أهمية الاهتمام بالرياضة، وتوفير الإمكانيات والأماكن المخصصة لممارسة النشاط الرياضي ودعم جمعية قدماء الرياضيين.(وال)

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