اتحاد الكرة الطائرة يحذر الأندية المخالفة في مرحلة القيد الأولى

حذر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة أندية الدرجة الأولى الغير ملتزمة بضوابط القيد الليبي في فترة القيد اللاعبين الأولى باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار المخالفة أثناء مرحلة التسجيل بالفترة الثانية.

اتحاد الكرة الطائرة نشر عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك بأن بعض الأندية لم تقدم قائمة كشوفات اللاعبين للموسم الرياضي الجديد بشكل مكتمل وهذا يعد مخالفا لضوابط للنصوص واللوائح والتي تنص أن يقدم كل نادي على اثني عشر لاعبا ولا يتجاوز ثمانية عشر لاعبا ومن يخلف هذا النص في مرحلة تسجيل الثانية يعتبر غير مسجل ومشارك ضمن مسابقة أندية الدرجة الأولى.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

