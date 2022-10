اتحاد كرة السلة يحدد الجدول الزمني للموسم الجديد

حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق منافسات الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2022/ 2023.

اتحاد كرة السلة اختار انطلاق منافسته بإجراء مباراة كأس السوبر الممتاز التي ستجمع بطل الدوري للموسم السابق فريق الأهلي طرابلس وصاحب لقب مسابقة الكأس للموسم المنقضي فريق الأهلي بنغازي في 25 من شهر نوفمبر والذي إقامتها في ملعب حامل لقب مسابقة الدوري.

هذا وحدد أيضا اتحاد كرة السلة تاريخ 17 من الشهر المقبل موعدا لإجراء قرعة مسابقة كأس ليبيا للموسم الجديد والذي اشترط إقامة مباريات المرحلة التمهيدية بدون إشراك اللاعبين المحترفين.

