اتحاد الكرة الحديدية يختتم بطولة ليبيا للقصير والرافا

اختتم الاتحاد الليبي للكرة الحديدية بطولة ليبيا للقصير والرافا والتي استضافها نادي الزنتان التخصصي مشاركة اثنين وخمسين رياضيا يمثلون اثني عشر ناديا من مختلف المدن الليبية.

اليوم الختامي للمنافسات شهد تتويج نادي الزنتان التخصصي بكأس البطولة بعد تميز لاعبيه ونجاح اللاعب رضا السنوسي في حصد كأس تخصص الفردي بفوزه في المباراة النهائية على لاعب فريق الشروق الزنتان محمود روؤس فيما توج ثنائي فريق الشط عبد المهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني بذهبية الزوجي في تخصص الرافا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

