الثلاثاء تنطلق مباريات الدور الربع نهائي من منافسات كأس ليبيا

تنطلق منافسات الدور الربع النهائي من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين في نفس التوقيت.

فريق الأولمبي سيواجه الأهلي بنغازي بملعب أبوسليم فيما سيصطدم في المباراة الثانية الأهلي طرابلس بفريق أبوسليم بملعب مصراتة في حين سيواجه فريق دارنس فريق الأخضر يوم الأربعاء بملعب بينيا فيما لم تعلن لجنة المسابقات موعد مباراة فريق الخمس والمدينة بسبب الطعن المقدم مؤخرا من فريق السويحلي.

