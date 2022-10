توجهت بعثة منتخبنا الوطني للتجديف إلى تونس للمشاركة في منافسات البطولة العربية والأفريقية المقرر إقامتها في 27 من أكتوبر الجاري.

البطولة العربية والأفريقية التي ستقام بمدينة الحمامات التونسية سيخوض منتخبنا الوطني للتجديف منافستها بأربعة جدافين وجدافتان حيث سيشرف المدرب الوطني عبدالسلام محمد على على منتخب الراجل وستقود المدربة أحلام الولوال قيادة تدريب العنصر النسائي في المنافسات العربية والأفريقية التي ستستمر من 27 من الشهر الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب التجديف يتوجه إلى تونس للمشاركة العربية والإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار