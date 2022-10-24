الصحفي سيف إمبية يتحصل على جائزة أكاكوس للرياضة الليبية

طرابلس 24 أكتوبر 2022 (وال) -تحصل الصحفي سيف النصر إمبية خليفة، رئيس القسم الرياضي بوكالة الأنباء الليبية، على جائزة (أكاكوس للرياضة الليبية)، في نسختها الثالثة، وذلك تحت إشراف وتنظيم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، كأفضل صحفي رياضي على المستوى المحلي للموسم الرياضي (2021-2022).

الحفل الخاص بالجائزة، والذي أقيم بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس، تم فيه أيضا توزيع الجوائز الرياضية الأخرى التي جاء ترتيبها كالتالي: محمد نشنوش أفضل حارس، محمد المنير أفضل مدافع، أما محمد التهامي على أفضل لاعب وسط، ومعاذ عيسى كأفضل مهاجم، أما فاضل سلامة فتحصل على أفضل لاعب صاعد، وسمير شمام كأفضل مدرب، أما طارق التايب فتحصل على سفيرالكرة الليبية وأفضل لاعب محترف، وعادل الخمسي أفضل محلل رياضي، ونصيب الهواري أفضل حكم، بينما تحصل سيف النصر انبية خليفة كأفضل صحفي، أما أفضل رئيس اتحاد فرعي فتحصل عليه محمد حمرانة، وأفضل فريق متطور من نصيب الاتحاد المصراتي، أما أفضل مخرج رياضي فتحصل عليه أيمن الشيخ.

وكالة الأنباء الليبية تبارك للصحفي سيف إمبية، وتتقاسم معه فرح هذا الاستحقاق الرياضي المميز. (وال طرابلس) س خ.

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