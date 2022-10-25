انطلاق مباريات ربع نهائي كأس ليبيا

أخبار ليبيا 24

انطلقت منذ لحظات المواجهة بين الأهلي بنغازي وفريق الأولمبي بالدور ربع النهائي من كأس ليبيا على أرضية ملعب أبو سليم.

ويطمح كلا الفريقين للفوز بالمباراة، حيث أكد النادي الأهلي أمس الإثنين على جاهزية فريقه للمواجهة.

وقال المدير الفني للفريق شهاب الليلي في تصريح، إن الفريق سيكون جاهزا وفاعلا في المباراة وسيلعب بعقلية المتأهل وسيقدم المردود الأفضل.

الليلي، وفي حديث مصور أشار، إلى أن الفريق اكتسب نقاطا على مستوى الجاهزية وتجانس اللاعبين وتفاهمهم داخل الملعب للمستقبل، والتي من بينها مباراة اليوم، رغم تعادل الأهلي بنغازي مع الصداقة في افتتاح الدوري.

ويدير المباراة الحكم الجيلاني عثمان بمعاونة المساعد الأول ناجي مطير والمساعد الثاني فرج الأسعد، وسيكون فرج بن رشدان حكما رابعا.

وضمن مباريات الدور الربع النهائي لبطولة الكأس يواجه اليوم الأهلي طرابلس فريق أبوسليم على ملعب مصراتة، فيما يقابل الأخضر مع دارنس في ملعب شهداء بنينا.