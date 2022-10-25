الأهلي ينطلق ويعبر الأولمبي إلى نصف نهائي الكأس

طرابلس 25 أكتوبر 2022 (وال) -أنطلق مشوار فريق الأهلي بنغازي في مسابقة الكأس، مساء اليوم الثلاثاء، فوق أرضية ملعب أبو سليم بطرابلس.



وجاءت بتفوق على فريق أولمبي الزاوية بهدف دون رد، سجله الاعب محمد الترهوني عند الدقيقة ( 40 ) من مجريات الشوط الأول، والذي جاء عقب ضغط كبير تم على دفعات على لاعبي الأولمبي، ومحاصرتهم داخل ملعبهم طيلة (40) دقيقة من زمن اللقاء.

وبهذا التفوق يتأهل الأهلي إلى المرحلة القادمة، ومباراة نصف نهائي كأس ليبيا، والتي سيواجه فيها المتأهل من مباراة الغد الأربعاء، التي تجمع بين فريقي أخضر البيضاء ودارنس الأنيق.(وال طرابلس) ف ح / س خ.

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