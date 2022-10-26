الدويبي يُحقق نتائج متقدمة ببطولة العالم للكاراتية وسالمة حافظ تفوز في مباراتها الأولى ببطولة العالم بميزان (54+)

طرابلس 26 أكتوبر 2022 (وال)- حقق لاعب المنتخب الوطني بشير الدويبي المشارك في بطولة العالم للكاراتيه المقامة بتركيا، فوز مستحق على منافسه الإسباني بنتيجة (2-1).

وخلال مباراته الثانية يحقق النصر بنتيجة ( 0/4 ) ضد البانيا ويفوز “الدويبي” بالمباراة الثالثة بترجيح الحكام ضد المغرب.

كما حققت البطلة سالمة محمد حافظ الفوز بالمباراة الأولى ببطولة العالم بميزان (54+)، فيما نجح المدرب الدولي يوسف مزلع في الحصول على الرخصة الدولية عقب اجتيازه الامتحان الدولي، ليكون بذلك أول مدرب ليبي يتحصل على الرخصة الدولية في تاريخ اللعبة. (وال)

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