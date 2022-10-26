ليبيا تحقق نتائج متقدمة بعدد من المنافسات الدولية

أنقرة 26 أكتوبر 2022 (وال) -حقق لاعب المنتخب الوطني بشير الدويبي، المشارك ببطولة العالم للكاراتيه المقامة بتركيا، الفوز على منافسه الإسباني بنتيجة (2-1)، كما حقق خلال مباراته الثانية النصر بنتيجة (4-0) ضد ألبانيا، كما فاز الدويبي بالمباراة الثالثة بترجيح الحكام ضد المغرب.

كما حققت البطلة سالمة محمد حافظ، الفوز بالمباراة الأولي ببطولة العالم بميزان (54+)، وأيضا نجاح المدرب الدولي يوسف مزلع كأول مدرب ليبي يتحصل على الرخصة الدولية في تاريخ اللعبة، بعد اجتيازه الامتحان الدولي. (وال أنقرة) ر ع / س خ.

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