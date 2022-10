لجنة المسابقات ترفض طعن السويحلي وتعتبر الخمس متأهلا لربع نهائي الكأس

رفضت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم طعن نادي السويحلي المقدم بشأن أحداث مباراته أمام فريق الخمس في الدور الستة عشر من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم .

لجنة المسابقات وبعد رفضها الطعن المقدم من نادي السويحلي اعتبرت نادي الخمس متأهل رسميا لربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم حيث سيواجه فريق الخمس في هذا الدور فريق المدينة المتأهل على حساب فريق الاتحاد المصراتي في الدور الستة عشر .

ويشار إلى أن المتأهل من مباراة الخمس والمدينة سيواجه فريق الأهلي طرابلس في الدور النصف النهائي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

