بالصور.. تأهل الأخضر إلى نصف نهائي الكأس بعد سداسية في مرمى دارنس

بنغازي 26 أكتوبر 2022 (وال)- تفوق فريق الأخضر مساء اليوم الأربعاء، على منافسه دارنس بنتيجة ستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور ربع نهائي من كأس ليبيا لكرة القدم.

هذا وقد أحرز أهداف فريق الأخضر كلا من صهيب بن سليمان في الدقيقة الرابعة، وسالم روما في الدقيقة الخامسة عشر، لينتهي به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تواصلت ماكينة الأهداف لنادي الأخضر بتسجيل أربعة أهداف سجلها كلا من التونسي بهاء الدين السلامي في الدقيقة الثامنة والأربعين، وعامر التاورغي في الدقيقة الستين، وطلحة رزق في الدقيقة التاسعة والستين، والمغربي خالد صروخ في الدقيقة الثامنة والسبعين.

في المقابل، فشل فريق دارنس في تقليص الفارق عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن مناع في الدقيقة السادسة والسبعين، بعدما تصدى لها حارس الأخضر مفتاح الدرسي.

بهذا الفوز العريض، يضرب فريق الأخضر موعدًا مع خصم قوي وهو الأهلي بنغازي في الدور النصف النهائي. (وال) م ر/ ر ت

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