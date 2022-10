المـحـلـة يلتـقـي الاتحـاد بملـعـب أبوسـلـيم يـوم الجـمـعـة

تنطلق الجمعة القادم مباريات الأسبوع الثاني بلقاء المحلة مع الاتحاد في ملعب أبوسليم.

فيما تقام يوم السبت ثلاث مباريات حيث يلتقي الجاران الأولمبي و أساريا بملعب الزاوية، وفي مباراة أخرى يستقبل الخمس فريق المدينة بملعب الخمس، وأبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس بملعب أبوسليم, فيما تقام يوم الأحد آخر مباريات الأسبوع الثاني و تجمع السويحلي مع الاتحاد المصراتي في ديربي آخــر في هذه الجولة بعد ديربي الزاوية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

