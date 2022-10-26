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المـحـلـة يلتـقـي الاتحـاد بملـعـب أبوسـلـيم يـوم الجـمـعـة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تنطلق الجمعة القادم مباريات الأسبوع الثاني بلقاء المحلة مع الاتحاد في ملعب أبوسليم.
فيما تقام يوم السبت ثلاث مباريات حيث يلتقي الجاران الأولمبي و أساريا بملعب الزاوية، وفي مباراة أخرى يستقبل الخمس فريق المدينة بملعب الخمس، وأبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس بملعب أبوسليم, فيما تقام يوم الأحد آخر مباريات الأسبوع الثاني و تجمع السويحلي مع الاتحاد المصراتي في ديربي آخــر في هذه الجولة بعد ديربي الزاوية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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