الخمــيس انطــلاق الأسبــوع الثـانـي مـن الـدوري الممـتاز

تنطلق الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز يوم الخميس بإقامة مباراة وحيدة تجمع فريق الصقور بالتحدي بملعب طبرق ضمن مباريات فرق المجموعة الأولى.

و تقام يوم الجمعة مباراة واحدة تجمع التعاون مع الصداقة بملعب اجدابيا فيما يواجه يوم الأحد الأهلي بنغازي فريق الهلال بملعب بنينا،

هذا وأجلت لجنة المسابقات مباراتي شباب الجبل مع الأخضر ودارنس أمام النصر إلى موعد لاحق بسبب المشاركة الإفريقية في كأس الكونفدرالية.

