توج فريق المدينة تحت سن ستة عشر عاما ببطولة المنطقة الغربية لكرة السلة بتحقيقه للعلامة الكاملة.

النهائيات التي أقيمت بقاعة جهاز الشرطة القضائية تاجوراء حل فيها فريق الأهلي طرابلس وصيفا للنهائيات خلف فريق المدينة فيما حل فريق اليرموك في المركز الثالث بينما جاء فريق الأولمبي في المركز الرابع والأخير .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المدينة يتوج ببطولة المنطقة الغربية لكرة السلة تحت سن 16 عاما appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار