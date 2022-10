منتخب التجديف يباشر تدريباته بتونس استعدادا للمنافسات العربية و الأفريقية

باشر منتخبنا الوطني للتجديف تحضيراته بتونس استعدادا لمنافسات البطولة العربية والأفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من السابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه

منتخبنا الوطني للتجديف يخوض المنافسات بمنتخبي الرجال والسيدات إذ يشرف المدرب الوطني عبدالسلام محمد على أربعة جدافين في منتخب الرجال بينما تقود المدربة أحلام الولوال تدريب جدافتي فريق السيدات .

