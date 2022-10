يواصل منتخبنا الوطني للكارايته تدريبته بتركيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للشباب المقامة بقونيا التركية في أواخر الشهر الجاري .

منتخبنا الوطني يخوض منافسات بطولة العالم للشباب بقيادة المدرب يوسف مزلع وبمشاركة أربعة رياضيين وهم نوري السعدواي و محمد أبودبوس و بالإضافة لرياضي بشير الذويبي و اللاعبة سالمة حافظ .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

