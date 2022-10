حقق الصقور الفوز على التحدّي بهدف واحد دون مقابل في افتتاحِ مباريات الأسبوعِ الثاني من الدوري الليبي لكرةِ القدم لفِرقِ المجموعةِ الأولى.

المباراة حسمها صاحب الأرضِ الصقور بهدف المدافعِ التونسي “المهدي الرصاصي” في الدقيقة التاسعة والستين ليحقِّقَ الصقور أوّل ثلاث نقاط في الموسم الحالي بعد خسارته أمام النصر في الجولة الماضية، بينما تجمّد رصيد التحدي عند نقطة وحيدة بعد تعادله مع شباب الجبل في الأسبوعِ الأول.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الصقور يفوز على التحدي 1-0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار