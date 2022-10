الذويبي ينافس على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه

يخوض لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه بشير الذويبي يوم السبت المقبل نزالا مهما للحصول على الميدالية البرونزية في وزن ثلاثة وستين كيلو في منافسات بطولة العالم للشباب للكاراتيه المقامة حاليا في مدينة قونيا التركية

هذا وستتم معرفة منافس الذويبي على الميدالية البرونزية من خلال التصفيات التي ستجرى غدا بين عدة رياضيين حيث تأهل الذويبي للمرحلة النهائية من التصفيات التي أجريت يوم أمس والذي حقق فيها الفوز في أربع مواجهات وخسر لقاءً وحيدا كان أمام التركي أوغراجلي إسلام .

