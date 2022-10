وصلت بعثة منتخبنا الوطني الجودو إلى تونس استعدادا للمشاركة في بطولة سوسة الدولية للجودو نهاية الشهر الجاري

البطولة التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل وتستمر عشرة أيام بمشاركة عدة منتخبات عربية سيخوض منافساتها منتخبنا الوطني بثمانية رياضيين سيسعون لتقديم مستوى مميز بعد الغياب الطويل في المشاركات الخارجية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

