لجنة المسابقات تعلن عن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة القدم من مرحلة الذهاب

طرابلس 28 أكتوبر 2022 (وال) -أعلنت لجنة المسابقات عبر الصفحة الرسمية عن مواعيد مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة القدم، والذي أنطلق بلقاء وحيد للمجموعة الأولى، وجمع الصقور مع التحدي على ملعب طبرق.

ويوم الجمعة أيضا لقاء وحيد سيجمع التعاون مع الصداقة على ملعب اجدابيا، والأحد القادم 30 أكتوبر، سيجمع مباراة القمة للأسبوع بين الأهلي بنغازي، والهلال على ملعب شهداء بنينا، فيما تم تأجيل لقاء شباب الجبل والأخضر دارنس والنصر، بسبب المشاركة الأفريقية.

بينما مباريات المجموعة الثانية والتي ستنطلق يوم الجمعة بلقاء وحيد، يجمع المحلة مع الاتحاد على ملعب أبوسليم، ويوم السبت ستقام ثلاثة لقاءات الأولمبي في مواجهة أساريا على ملعب الزاوية، والخمس يستضيف المدينة على ملعب الخمس، وأبوسليم في مباراة الثأر، والعودة بعد الانتهاء من مسابقة الكأس، يلتقي فريق الأهلي طرابلس على ملعب الأول، أما ختام الأسبوع فيستضيف السويحلي الاتحاد المصراتي بمدينة مصراتة يوم الأحد القادم 30 أكتوبر. (وال طرابلس) م ع / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال