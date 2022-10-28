عقد الاجتماع الفني لبطولة سلطان كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية

بنغازي 28 أكتوبر 2022 (وال) -صرح رئيس الاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية لبناء الأجسام واللياقة البدنية كابتن محمد الوسيع، عن عقد اجتماع داخل مقر شركة سلطان للخدمات الرياضية.



وقال: عقد الاجتماع الفني الخاص لبطولة سلطان كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم أمس والذي جاء بحضور نائب رئيس الاتحاد الليبي العام لبناء الأجسام واللياقة البدنية طارق مخلوف، ورئيس مجلس الإدارة لشركة سلطان للخدمات الرياضية، والمنظم للبطولة سلطان السعيطي، ورئيس لجنة الحكام العامة للمنطقة الشرقية السيد إبراهيم المشيطي.

وأشار الوسيع أن الاجتماع تطرق لوضع البرنامج العام والمتكامل الفني واللوجستي للبطولة، وتوضيح النقاط المهمة للبروتكول الخاص بالرياضيين والمدربين، وكذلك التفاصيل التنظيمية للبطولة، وآلية مشاركة الحكام والمهام المكلفة لهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في البطولة، وإظهار هذه البطولة بأعلى مستوى، وسيتم فيها تطبيق أقصى العقوبات.

وتابع أيضا، سيكون لحكام المنطقة الغربية حضور أيضا في المشاركة لهذه البطولة بعدد ( 5 ) حكام، وسيكون الكابتن طارق مخلوف هو المقدم للرياضين على المسرح للحكام.

كما ذكر بأنه سنسعى العام القادم أن هذه البطولة بأن تكون بطولة دولية، وأضاف أن عملية الميزان لهذه البطولة ستبدأ يوم 02 نوفمبر 2022، والبطولة يوم 03 نوفمبر، بالمدينة الرياضية بنغازي.

واختتم الوسيع بأن جوائز هذه البطولة ستكون قيمة جدا للفائزين، وبالنسبة للتراتيب سيكون لكل فائز مبلغ وقدره (6) آلاف دينار ليبي. (وال بنغازي) م ع / س خ.

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