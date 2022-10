السويحلي يواجه جاره الاتحاد المصراتي في ختام مباريات الأسبوع الثاني

تختتم مباريات الأسبوع الثاني لحساب فرق المجموعة الثانية يوم غد الأحد بلقاء ديربي مصراتة الذي يجمع فريق السويحلي بجاره الاتحاد المصراتي بملعب مصراتة.

السويحلي بقيادة مدربه علي المرجيني سيسعى لتحقيق الفوز على جاره الاتحاد المصراتي للمضي نحو مقدمة التراتيب بست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق الخمس بهدف نظيف. فيما سيبحث الاتحاد المصراتي رفقة مدربه البلجيكي لوك إيميل عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الديربي أمام السويحلي لتعويض خساراته في الأسبوع الماضي أمام أبوسليم بهدفين لهدف.

