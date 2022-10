الأهلي بنغازي يصطدم بالهلال الأحد بملعب بنينا

تختتم منافسات الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى يوم غد الأحد بلقاء قمة يجمع فريق الأهلي بنغازي بفريق الهلال.

الأهلي بنغازي وبعد تأهله إلى نصف نهائي الكأس على حساب فريق الأولمبي سيأمل صحبة مدربه التونسي شهاب الليلي.

للفوز على الهلال لتجاوز تعادله في الجولة الماضية أمام الصداقة بدون أهداف. فيما سيبحث الهلال رفقة التونسي أنس الباز لتخطي تعثر الجولة الماضية أمام دارنس في الأسبوع الأول وتحقيق نتيجة إيجابية ترجع أزرق مدينة بنغازي إلى دائرة المنافسة من جديد.

