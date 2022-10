انطلاق منافسات الدوري الليبي لكرة اليد في ” 25 “من نوفمبر المقبل

حددت لجنة المسابقات الاتحاد الليبي لكرة اليد 25 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الليبي لكرة اليد.

لجنة المسابقات حددت شكل المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بنظام المرحلتين الذهاب والإياب والتي تنطلق في 25 من شهر نوفمبر وتنتهي في 25 من فبراير العام المقبل. فيما حدد الأول من شهر مارس العام المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الثانية ومنتصف الشهر نفسه موعد لبداية المرحلة الثالثة و الأخيرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

