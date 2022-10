الذويبي يهدي ليبيا أول ميدالية ملونة في بطولة العالم للكاراتيه

توج بشير الذويبي بأول ميدالية عالمية في تاريخ ليبيا في لعبة الكاراتيه بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا بمدينة قونيا التركية.

الذويبي نجح في الفوز بالميدالية البرونزية بعد فوزه في المباراة الترتيبية على منافسه من قرغيزستان بنتيجة 2-1 هذا وقد وصل الذويبي للمرحلة الأخيرة في منافسات بطولة العالم للشباب بعد بعد فوزه في أربع مواجهات وخساراته لنزال وحيد كانت كان أمام التركي أوغراجلي إسلام.

