جدد نادي النصر تعاقده مع اللاعب مفتاح طقطق استعدادا لباقي مباريات الدوري الممتاز والمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

مفتاح طقطق الذي رجع للتدريبات الجماعية في الأسبوع الماضي بعد تجازوه للإصابة الذي تعرض لها مؤخرا سيكون ضمن قائمة الصربي زوران ميلينكوفيتش في مسابقة الدوري الممتاز في الأسبابيع القادمة. وكذلك سيكون ضمن خيارات المدرب الصربي في دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية في حالة تجاوز النصر لفريق ريفيرز يونايتد النيجري في الدور الثاني والثلاثين المكرر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post النصر يجدد تعاقده مع مفتاح طقطق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار