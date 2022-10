منتخب الناشئين يواصل تحضيراته لتصفيات كأس أفريقيا

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين تحضيراته بالجزائر استعدادا لخوض تصفيات كأس أفريقيا المقامة بالجزائر بين منتخبات شمال أفريقيا التي ستقام خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

منتخبنا الوطني لناشئين وبقيادة المدرب الوطني محمد البرعصي رفع من وتيرة التحضيرات بالسفر مبكرا للجزائر وخوض مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري حقق فيها الفوز بهدف نظيف تأهبا للتصفيات التي ستقام بنظام بطولة مصغرة بين منتخبات شمال أفريقيا وهي تونس و مصر والمغرب وسيتأهل منها صحاب المركز الأول مباشرة لكأس أفريقيا الذي سيقام العام المقبل بالجزائر.

